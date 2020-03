Где здесь ошибка? program P12; uses crt; var a,b,c:real; i,n:integer; function F(x:real):real; begin f:=sqr(sqr(x))+(sqr(x))*x-8*x(sqr(x))+5*x-3-cos(2*x); end; begin clrscr; a:=0; b:=1; n:=20; for i:=1 to n do begi...

Информатика

Где здесь ошибка? program P12; uses crt; var a,b,c:real; i,n:integer; function F(x:real):real; begin f:=sqr(sqr(x))+(sqr(x))*x-8*x(sqr(x))+5*x-3-cos(2*x); end; begin clrscr; a:=0; b:=1; n:=20; for i:=1 to n do begin c:=(a+B)/2; writeln('i=',i:3, x=',c:8:5, f(x)=,f(c):10:5); if f(c)=0 then break else if f(c)*f(a)gt;0 then a:=c else b:=c; end; end.

Автор: Гость