Где земная кора имеет наибольшую толщину? а) На Западно- Сибирской равнине;б) в Гималаях;в) на дне океана;г) в Амазонской низменности.

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Где земная кора имеет наибольшую толщину? а) На Западно- Сибирской равнине;б) в Гималаях;в) на дне океана;г) в Амазонской низменности.

Автор: Гость