Ген белой пушинины у песца является доминантным.рецессивный ген(а) соответчвует черной масти.песцы могут быть слепыми под действием рецессивного гена (b).белая самка от черног о самца родила 50% белых,25% слепых и 75% зрячих детенышей.проанализируйте родительские организмы по фенотипу и генотипу и составьте схему скрещивания