Ген белой пушинины у песца является доминантным.рецессивный ген(а) соответчвует черной масти.песцы могут быть слепыми под действием рецессивного гена (b).белая самка от черног о самца родила 50% белых,25% слепых и 75%...
Ген белой пушинины у песца является доминантным.рецессивный ген(а) соответчвует черной масти.песцы могут быть слепыми под действием рецессивного гена (b).белая самка от черног о самца родила 50% белых,25% слепых и 75% зрячих детенышей.проанализируйте родительские организмы по фенотипу и генотипу и составьте схему скрещивания
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А - белый а - чёрный bb - слепой Расщепление 50/50 будет при скрещивании гомозиготного и гетерозиготного организма, а 25/75 при скрещивании двух гетерозигот. AaBb * aaBb G: AB, Ab, aB, ab aB, ab P: AaBB, AaBb, AaBb, Aabb, Aabb, aaBB, aaBb, aaBb, aabb. Проверяем. 50% - белые (Аа и АА), 25% - слепые (bb)