Гена хочет оплатить без сдачи покупку стоимостью 310 рублей. У него есть банкноты п?? 10 р., 50р., 100 р. и 500 р. Запиши в таблице три способа оплатыб илета без получения сдачи, которые мог использовать Гена, у него 2 купюры ...
Математика
Гена хочет оплатить без сдачи покупку стоимостью 310 рублей. У него есть банкноты п?? 10 р., 50р., 100 р. и 500 р. Запиши в таблице три способа оплатыб илета без получения сдачи, которые мог использовать Гена, у него 2 купюры по 10 рублей, 4 купюры по 50 рублей и 2 купюры по 100 рублей
Ответ(ы):
Гость:
Он может оплатить без дачи и у него останется 1 купюра 100 рублей
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