Гена хочет оплатить без сдачи покупку стоимостью 310 рублей. У него есть банкноты п?? 10 р., 50р., 100 р. и 500 р. Запиши в таблице три способа оплатыб илета без получения сдачи, которые мог использовать Гена, у него 2 купюры ...

Математика

Гена хочет оплатить без сдачи покупку стоимостью 310 рублей. У него есть банкноты п?? 10 р., 50р., 100 р. и 500 р. Запиши в таблице три способа оплатыб илета без получения сдачи, которые мог использовать Гена, у него 2 купюры по 10 рублей, 4 купюры по 50 рублей и 2 купюры по 100 рублей

Автор: Гость