Генеалогия Из какого языка пришло? Что означает?
Разное
Генеалогия Из какого языка пришло? Что означает?
Ответ(ы):
Гость:
От греческого genos и logos
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