Генетическая связь а) K-K2O-KOH-K3PO4
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Генетическая связь а) K-K2O-KOH-K3PO4
Ответ(ы):
Гость:
1) 2К + O2 = 2K2O 2) K2O + H2O = 2KOH 3) 3KOH + AlPO4 = K3PO4 + Al(OH)3
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