Гениратор тока с напряжением на зажимах 220 В передаёт во внешнюю цепь мощность 11 кВт. Какого минимального сечения должны быть медные провода линии передачи, чтобы потеря нап ряжения в них не привышала 2% от указанно...

Гениратор тока с напряжением на зажимах 220 В передаёт во внешнюю цепь мощность 11 кВт. Какого минимального сечения должны быть медные провода линии передачи, чтобы потеря нап ряжения в них не привышала 2% от указанного напряжения? Длина линии передачи равна 50 Ом

1) по определению R = (p l) / S, где p - удельное сопротивление меди 2) по закону Ома для участка цепи: I = I / R => R = U / I запишем 1) с учетом 2) в виде: U / I = (p l) / S 3) P = U I => I = P / U запишем 1) с учетом 3) в виде: U^(2) / P = (p l) / S при этом согласно условию, нужно к U добавить коэф-т k=0,002: (k U^(2)) / P = (p l) / S, откуда S = (p l P) / (n U^(2)), S = (0,0175*50*11*10^(3)) / (0,002*48400) 99,5 мм^(2)