Геннадий анатотольевич поехал на рыбалку на катеремаруся .Сначало он шел 2 часа по течению реки опава а потом 3 часа против течения этой реки .СКолько километров проплылгеннад ий анатольевичьза всю поездку ? Теплох...
Геннадий анатотольевич поехал на рыбалку на катеремаруся .Сначало он шел 2 часа по течению реки опава а потом 3 часа против течения этой реки .СКолько километров проплылгеннад ий анатольевичьза всю поездку ? Теплоход мечта колхозника 25км катер маруся 17км река лушка 2 км река опава4 км
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2 часа по течению+2 часа против течения - средняя скорость равна скорости катера 17км/ч (2+2)*17=68 км 1 час против течения 17-4=13 км 68+13=81 км проплыл всего!