Геннадий анатотольевич поехал на рыбалку на катеремаруся .Сначало он шел 2 часа по течению реки опава а потом 3 часа против течения этой реки .СКолько километров проплылгеннад ий анатольевичьза всю поездку ? Теплох...

Геннадий анатотольевич поехал на рыбалку на катеремаруся .Сначало он шел 2 часа по течению реки опава а потом 3 часа против течения этой реки .СКолько километров проплылгеннад ий анатольевичьза всю поездку ? Теплоход мечта колхозника 25км катер маруся 17км река лушка 2 км река опава4 км