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Географические направление
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Ты имеешь в виду стороны света? Юг Север Восток Запад Юго-запад Северо-запад Юго-восток Северо-восток
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