Географическое положение основной зоны расселения
Разное
Географическое положение основной зоны расселения
Ответ(ы):
Гость:
Данную зону расселения можно представить в виде треугольника с вершинами в городах: Санкт-Петербург, Абакан, Сочи.
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