География 8 Урал Как называется каменистая россыпь и нагромождение камней на склонах и плоских вершинах гор: А. Горст Б. Курумы В. Снежники
География
География 8 Урал Как называется каменистая россыпь и нагромождение камней на склонах и плоских вершинах гор: А. Горст Б. Курумы В. Снежники
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Гость:
Ответ: а) горст.....
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