География 8 Урал Как называется каменистая россыпь и нагромождение камней на склонах и плоских вершинах гор: А. Горст Б. Курумы В. Снежники

География

География 8 Урал Как называется каменистая россыпь и нагромождение камней на склонах и плоских вершинах гор: А. Горст Б. Курумы В. Снежники

Автор: Гость