География 8 Урал В каких частях Урала расположены вершины? 1. Конжаковкий Камень _______; 2. Народная ______; 3. Ямантау_____; А) Приполярный Урал Б) Северный Урал В) Южный Урал.

География

География 8 Урал В каких частях Урала расположены вершины? 1. Конжаковкий Камень _______; 2. Народная ______; 3. Ямантау_____; А) Приполярный Урал Б) Северный Урал В) Южный Урал.

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