Геологи проделали путь длиной 2450 км. 10% пути они пролетели на самолете, 60% пути проплыли в лодках, а остальную часть прошли пешком. Сколько километров геологи прошли пешком?
Математика
Геологи проделали путь длиной 2450 км. 10% пути они пролетели на самолете, 60% пути проплыли в лодках, а остальную часть прошли пешком. Сколько километров геологи прошли пешком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50*10:100=245 (км) -пролетели на самолете 2450*60:100=1470(км) - проплыли в лодках 2450-(245+1470)=735(км) -прошли пешком
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