Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день они прошли три двадцать пятых вс??го маршрута, а в второй-четыре двадцать пятых всего маршрута. Какой путь прошли геологи за эти два дня?
Математика
Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день они прошли три двадцать пятых вс??го маршрута, а в второй-четыре двадцать пятых всего маршрута. Какой путь прошли геологи за эти два дня?
Ответ(ы):
Гость:
1) 75:25=3( км)- 1 двадцать пятая 2) 3*3=9(км)- 3 двадцать пятых 3)75:25=3(км)-1 двадцать пятая 4) 3*4=12(км)- 4 двадцать пятых 5) 9+12=21(км) Ответ: 21 км геологи прошли за 2 дня
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