Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день они прошли три двадцать пятых вс??го маршрута, а в второй-четыре двадцать пятых всего маршрута. Какой путь прошли геологи за эти два дня?

Математика

Геологи прошли маршрут длиной 75 км. В первый день они прошли три двадцать пятых вс??го маршрута, а в второй-четыре двадцать пятых всего маршрута. Какой путь прошли геологи за эти два дня?

Автор: Гость