Геометрическая прогрессия седьмой член равен 27 10 член равен 729 найдите сумму перв??х десяти членов геометрической прогрессии Помогите пожалуйста срочно с решением

Алгебра
Геометрическая прогрессия седьмой член равен 27 10 член равен 729 найдите сумму перв??х десяти членов геометрической прогрессии Помогите пожалуйста срочно с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По формуле общего члена геометрической прогрессии: b₇=b₁·q⁶ 27=b₁·q⁶ b₁₀=b₁·q⁹ 729=b₁·q⁹      ⇒  729=b₁·q⁶·q³  ⇒  729=27q³ q³=729:27 q³=27 q=3 b₁=27:3⁶=1/27 S₁₀=1093целых 13/27
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