Геометрическая прогрессия седьмой член равен 27 10 член равен 729 найдите сумму перв??х десяти членов геометрической прогрессии Помогите пожалуйста срочно с решением

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Геометрическая прогрессия седьмой член равен 27 10 член равен 729 найдите сумму перв??х десяти членов геометрической прогрессии Помогите пожалуйста срочно с решением

Автор: Гость