Геометрия подобные треугольники, 9 класс, задание прикреплено. Очень нужна ваша помощь, пожалуйста. Номера с 1 по 4. Пожалуйста. Вы моя последняя надежда
Геометрия
Геометрия подобные треугольники, 9 класс, задание прикреплено. Очень нужна ваша помощь, пожалуйста. Номера с 1 по 4. Пожалуйста. Вы моя последняя надежда
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Гость:
Вот так ! 3 сделал, уверен что все правильно, потому что по этой теме 5
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