Геометрия подобные треугольники, 9 класс, задание прикреплено. Очень нужна ваша помощь, пожалуйста. Номера с 1 по 4. Пожалуйста. Вы моя последняя надежда

Геометрия

Геометрия подобные треугольники, 9 класс, задание прикреплено. Очень нужна ваша помощь, пожалуйста. Номера с 1 по 4. Пожалуйста. Вы моя последняя надежда

Автор: Гость