Георгиев, Домик солнечного зайца, краткое содержание

Вот моё содержание (примерное) Даже взрослые любят подурачиться и, взяв зеркальце, заставляют плясать на стене солнечных зайчиков.Наш класс с утра залит солнцем. Даже если не брать в руки зеркала, солнечные зайчики все равно будут прыгать по стенам класса. Солнечные лучи отражаются от стекол портретов, висящих на стене, книжных шкафов и просто от различных блестящих предметов.Однажды мы решили использовать солнечный зайчик в своих интересах. Предстояла контрольная по математике. Мы с ребятами договорились прийти на урок с зеркальцами. Если у кого-то возникнут на контрольной трудности с выполнением задания, он незаметно вытащит зеркальце и заставит плясать на потолке и стене солнечный зайчик. Тогда все мы должны будем выпустить на волю и своих солнечных зайчиков и отвлечь этим внимание учителя, чтобы помочь «утопающему».Все дни перед контрольной были солнечными. Казалось, наш замысел легко осуществить. Но к началу контрольной небо затянулось тучами. Погода словно решила нас наказать. Ни одного лучика не пробилось за весь урок в класс. Прозвенел звонок, мы сдали контрольные работы учителю. По лицам друзей было понятно, что не все справились с заданием. Когда мы возвращались домой, снова ярко светило солнце. Оно отражалось в весенних лужах и ручьях, в стеклах домов. Казалось, вынимай зеркальце и лови солнечные лучи сколько душе угодно. Но делать этого почему-то не хотелось.