Геракл любимый герой древних греков.Прославленый герой греческого народа.Почему Геракл любимый герой.1)Происхождение героя.2)12 подвигов 3)Характеристика героя
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Геракл любимый герой древних греков.Прославленый герой греческого народа.Почему Геракл любимый герой.1)Происхождение героя.2)12 подвигов 3)Характеристика героя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Он хотел что бы все было в ладе. 2) Мужественный, отважный, сильный.
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