Герои рассказа распутин уроки французкого

Главный герой рассказа «Уроки французского» – одиннадцатилетний мальчик, которого отдали учиться в пятый класс в райцентр. Таким образом, ребёнок стал жить один в городе, а мама с младшими братом и сестрой – в селе.Мальчик был очень привязан к семье и, как мог, заботился о матери и братике с сестричкой: зная, что они будут огорчаться и беспокоиться, не рассказывал о том, что голодает в городе; сестрёнку «заставлял глотать глазки проросшей картошки и зерна овса и ржи», когда совсем нечего было есть.Оставшись в городе один без родных, он страшно тосковал и чувствовал себя одиноким (как любой 11-летний ребёнок в такой ситуации).Ребёнок с детства был добрым и отзывчивым: помогал писать и читать старушкам, детям рассказывал разные истории.В рассказе чувствуется любовь к людям и юмор по отношению к их поступкам. Мальчик прощает своей хозяйке исчезновение продуктов, хотя сам из-за этого вынужден голодать. Тепло рассказывает об учительнице французского языка и её проделках в попытках откормить ученика. Нет у ребёнка злобы и к обидчикам, которые побили его ни за что.Мальчик был умным, добросовестным, любил учиться:«…перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке…»В свои 11 он уже был намного ответственнее и серьёзнее, чем многие взрослые. Не умел делать что-либо кое-как:«Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок».Главному герою были свойственны целеустремлённость и упорство. Даже тяжёлый и никак не дававшийся французский язык, он, в конце концов, освоил.Хорошо охарактеризовала своего ученика Лидия Михайловна:«Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают… а ты способный мальчишка…» Мальчик понимал, как старается мать, чтобы сын мог получить образование.Герой рассказа – человек справедливый и с сильной волей. Это видно из всех его поступков.Очень показательным был случай с игрой в «чику» на деньги. Мальчик играл хорошо, лучше всех.Он не понимал, что тем самым вызывает в своих партнёрах по игре злобу и зависть. Да ему с его искренностью и бесхитростностью и в голову такое бы не пришло. За успехи в игре мальчугана побили. И это были трое на одного. Но честь и достоинство не позволили ему сбежать. Более того даже в такой ситуации во время избиения ребёнок пытался донести до мальчишек, что зачинщик драки обманывает их в игре.Гордость и достоинство не позволили мальчику брать у учительницы еду. Честность и открытость не разрешали обманывать и хитрить ни в общении с людьми (к примеру, учительнице он рассказал правду об игре на деньги), ни в играх со сверстниками.Если обобщить характеристику главного героя, то это нормальный ребёнок с правильным воспитанием и жизненными позициями. По сути, дети и должны быть такими – тогда и во взрослой их жизни не будет лжи, подлости, предательства и.т.д.