Героями литературных произведений были люди высоких положений княза иерахи церк??и.Расставьте в этом предложии знаки перепинание и подчеркните сказуемое подлежающие.
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Героями литературных произведений были люди высоких положений княза иерахи церк??и.Расставьте в этом предложии знаки перепинание и подчеркните сказуемое подлежающие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да и- союз; вороны-существительное, почеркнуть одной чертой;больше-наречие, подчеркнуть пунктиром с точками между;не собирались-глагол, почеркнуть 2умя чертами; на плацу- предлог(на), существительное(плацу), подчеркнуть пунктиром с точками между; крепости-существительное, подчеркнуть пунктиром с точками между; в ожидании-предлог(в),существительное(ожидании), подчеркнуть пунктиром БЕЗ ТОЧЕК; кухонных-прилагательное, подчеркнуть волнистой линией; отбросов-существительное, подчеркнуть пунктиром БЕЗ ТОЧЕК; а-союз, не подчёркивать; разлетелись-глагол, подчеркнуть 2умя чертами; по долинам- предлог(по), существительное(долинам), подчеркнуть пунктиром БЕЗ ТОЧЕК; в поисках свежатинки- предлог(в), существительное(поисках, свежатинки), подчеркнуть пунктиром с точками между. Фух, вроде всё:3
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