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героической эпос,обрядовые танцы и песни относятся к
героической эпос,обрядовые танцы и песни относятся к
Ответ(ы):
Ответил Гость:
народная культура.................................
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