Герцог готовился к походу.Он заказал у оружейника 35 копий и 17 мечей и отдал за работу 968 су.Сколько стоит копьё если меч стоит 24 су?Спасибо

Математика
Герцог готовился к походу.Он заказал у оружейника 35 копий и 17 мечей и отдал за работу 968 су.Сколько стоит копьё если меч стоит 24 су?Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17*24=408(су) 2)968-408=560(су) 3)560:35=16(су) Ответ:16 су
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