Герцог готовился к походу.Он заказал у оружейника 35 копий и 17 мечей и отдал за работу 968 су.Сколько стоит копьё если меч стоит 24 су?Спасибо

Математика

Герцог готовился к походу.Он заказал у оружейника 35 копий и 17 мечей и отдал за работу 968 су.Сколько стоит копьё если меч стоит 24 су?Спасибо

Автор: Гость