Герцог готовился к походу.Он заказал у оружейника 35 копий и 17 мечей и отдал за работу 968 су.Сколько стоит копьё если меч стоит 24 су?Спасибо
Математика
Герцог готовился к походу.Он заказал у оружейника 35 копий и 17 мечей и отдал за работу 968 су.Сколько стоит копьё если меч стоит 24 су?Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17*24=408(су) 2)968-408=560(су) 3)560:35=16(су) Ответ:16 су
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
. Сумма вcех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой N2 + H2 NH3 равна: 1) 6 3) 4 2) 3 4) 5