Жанровое своеобразие произведений Пушкина на исторические темы
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Жанровое своеобразие произведений Пушкина на исторические темы
Ответ(ы):
Гость:
Если сжато охарактеризовать, то примерно (тезисами) это может звучать так. Пушкин создал как бы каноны практически всех жанров прозы и поэзии в русской литературе - тут и повесть, и поэма, и драма, и басня, и сонет, и баллада, и эпиграмма. Причем не создал их, а четко обрисовал их рамки, законы их создания, художественные средства, свойственные каждому из них. - именно для русской литературы. Как бы наглядно показал - КАК всё это должно выглядеть. При этом создал новые жанры - как, например, роман в стихах ("Евгений Онегин") и историческое исследование ("История Пугачева"). Конечно, нельзя сказать, что только Пушкин работал в этих жанрах - почти одновременно работали Жуковский в балладе, Грибоедов в комедии, Крылов - в басне...Но только один Пушкин охватил практически все жанры, а все последующие литераторы шли по уже проложенным им дорогам. Это - вкратце, так что сами развивайте остальное.
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