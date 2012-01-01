Железные нервы что это

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Железные нервы что это
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это умение выслушать, уметь принимать решение на "холодную голову" при эмоциональной и критической ситуации.
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