Железные нервы что это
Разное
Железные нервы что это
Ответ(ы):
Гость:
Это умение выслушать, уметь принимать решение на "холодную голову" при эмоциональной и критической ситуации.
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