ЖЕЛЕЗО ТВЕРДОЕ ЖИДКОЕ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОЕ
Разное
ЖЕЛЕЗО ТВЕРДОЕ ЖИДКОЕ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОЕ
Ответ(ы):
Гость:
Железо твёрдое а не жидкое и не газообразное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Тело сброшенное вниз с некоторой высоты совершает свободное падение. Через какое время его скорость достигнет 40 м/с? С какой высоты сброшен но тел...
Разное
Каждая из скрипок Страдивари неповторима - их создатель с каждым новым инструментом ставил новые акустические опыты. Изменялись конфигурации дек,то...
Разное
Один раз длину стола измерили при помощи метровой линейки с сантиметровыми делениями,а другой раз-при помощи линейки длиной 40 см с миллиметровыми ...
Разное
Разное
От данных слов образуйте существительные с суффиксом щик. когда при этом пишется ь? обозначьте орфограмму, как это мделано выше.