Жиры их состав и свойства. продукты технической переработки жиров ?

Жиры, или триглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина. В живых организмах выполняют, прежде всего, структурную и энергетическую функции: они являются основным компонентом клеточной мембраны, а вжировых клетках сохраняется энергетический запас организма. Наряду с углеводами и белками, жиры — один из главных компонентов питания. Жидкие жиры растительного происхождения обычно называютмаслами — так же, как и сливочное масло. Состав жировПравить Состав жиров определили французские ученые М. Шеврель и М. Бертло. В 1811 году М. Шеврель установил, что при нагревании смеси жира с водой в щелочной среде образуются глицерин и карбоновые кислоты (стеариновая и олеиновая). В 1854 году химик М. Бертло осуществил обратную реакцию и впервые синтезировал жир, нагревая смесь глицерина и карбоновых кислот. Состав жиров отвечает общей формуле где R, R и R — радикалы (одинаковых или различных) жирных кислот. Природные жиры содержат в своём составе три кислотных радикала, имеющих неразветвлённую структуру и, как правило, чётное число атомов углерода (содержание «нечетных» кислотных радикалов в жирах обычно менее 0,1 %). Жиры гидрофобны, практически нерастворимы в воде, хорошо растворимы в органических растворителях и частично растворимы в этаноле (5—10 %)[1]. Природные жиры чаще всего содержат следующие жирные кислоты: Насыщенные: Алкановые кислоты: стеариновая (C17H35COOH)маргариновая (C16H33COOH)пальмитиновая (C15H31COOH)капроновая (C5H11COOH)масляная (C3H7COOH) Ненасыщенные: Алкеновые кислоты: пальмитолеиновая (C15H29COOH, 1двойная связь)олеиновая (C17H33COOH, 1 двойная связь) Алкадиеновые кислоты: линолевая (C17H31COOH, 2 двойные связи) Алкатриеновые кислоты: линоленовая (C17H29COOH, 3 двойные связи)арахидоновая (C19H31COOH, 4 двойные связи, реже встречается) В состав некоторых входят остатки и насыщенных, и ненасыщенных карбоновых кислот.