Живая и неживая природа? Как изменения в неживой природе влияют на живую природу? Привести два примера.

Живая и неживая природа Вы уже знаете, что такое слово. Каждое слово описывает той или иной предмет, указывает на его месторасположение и дает ему название. Однако слова в русском языке не существуют сами по себе. Они объединяются в синтаксическую конструкцию, которая называется предложением. Что такое предложение, знакомство с предложением Предложение – это набор слов, которые связанные между собою по смыслу. Например: Даша пошла в магазин. Витя ловил рыбу. В саду росли цветы. Благодаря предложению мы не только можем узнать действие, которое совершается или будет совершенно определенным предметом, но и можем полноценно выражать свои мысли и передавать информацию. Ведь когда вы рассказываете маме о своих школьных друзьях, разговариваете с учителем в школе, или общаетесь с одноклассниками – вы используете в своей речи именно предложения. Предложения также используются в письменной форме. На письме, букву, с которой начинается предложение, следует писать большой. Например: Правильно писать: Девочка читала книжку. Белка еле вкусные орехи. Мы видим, что слова «девочка» и «белка» в предложении пишутся с большой буквы. Что такое живая и неживая природа Вы, наверное, очень много раз слышали выражение «живая и неживая природа». Давайте разберемся, что же это выражение означает. Природа – это, все, что окружает людей, и то, что они сами не сделали. Природа состоит из двух составляющих: живой и неживой природы. Живая природа - это те предметы, которые могут дышать, расти и умирать, точно также как человек. К живой природе относятся грибы, растения, животные, бактерии и сам человек. Неживая природа – это те предметы природы, которые не растут. Они находятся все время в одном и том состоянии. Это вода, небо, камни, почва, радуга, ветер, дождь. Также к неживой природе относятся небесные светила – Луна и Солнце. Живая и неживая природа взаимосвязана между собой. Неживая природа способствует жизни живой природы. Например, все мы знаем, что рыбки живут в воде. Вода – это неживая природа рыбка – живая. Если бы не было воды, рыбки бы не смогли жить. Растения живут благодаря солнечному свету. Солнце – это неживая природа. Предложения с предметами живой и неживой природы Давайте попробуем составить предложения, и описать живую и неживую природу в них. На грядках росли огурцы и помидоры. Огурцы и помидоры – растения (живая природа) растут на почве (неживая природа). В небе летел гордый сокол. Сокол – птица (живая природа), небо – неживая природа. Маша купалась в пруду. Маша – это человек (живая природа), пруд – неживая природа. Зайчик кушал зеленую травку. Зайчик – животное (живая природа), травка – растение (живая природа) Вода покрывала камни на берегу. Вода – неживая природа, камни – неживая природа. Бабушка смотрела на солнце. Бабушка – это человек (живая природа), Солнце – небесное светило (неживая природа) Кошка охотилась на птичек. Кошка и птички – представители животного мира, а значит - относятся к живой природе. Ветер срывал листья с дерева. Листья – это живая природа, ветер – неживая природа.