Жизненный путь Наташи Ростовой в романе война и мир. На протяжении всего романа (4 томов). Пожалуйста нужно срочно!!! Как можно подробнее.

Вот наброски.. . Наташа не только общая любимица семьи, она полна любви ко всем. Она уверена в том, что жизнь – это сплошной праздник, а окружающий мир – чудесная гармония. “Наташа с куклой Мими в руках, задыхаясь от смеха, с разбегу влетает в гостиную, и в комнату словно врывается солнечный луч.. . Вот она в “цветочной” комнате прячется между кадок с цветами, и, подслушав объяснение в любви Николая и Сони, по-детски подражает им, просит Бориса поцеловать ее. Окружающие любовно характеризуют ее как “порох”, “зелье девка”, “казак”; подрастая, Наташа превращается в обаятельную девушку, пленяющую всех своей жизнерадостностью и непосредственностью, секрет, которого кроется в богатстве ее натуры. Вот она в Отрадном до того взволнованная прелестью родной природы и красотой весенней ночи, что, высунувшись из окна, она готова куда-то улететь. И вот выезд Наташи в “большой свет”. Ей 16 лет. Она приехала на первый большой бал в своей жизни. Что ожидает там Наташу, на бале, в освещенных залах, - музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга? В образе Наташи Ростовой воплотилась идея о том, что красоты и счастья нет там, где нет добра, простоты и правды. От Наташи исходит энергия обновления, освобождения от всего фальшивого, ложного, привычного. Именно живым и непосредственным ощущением ценностей жизни она обновляет общающихся с ней людей, так как все ее поступки согреты изнутри теплотой нравственного чувства, которое она с рождения впитала из русской атмосферы ростовского дома. Пережив смерть любимого человека, гибель брата, горе матери, разорение дома, все душевные испытания она все же обретет спокойствие и счастье в жизни: бог услышал ее молитвы. ...