Жуковский лесной царь о чём?

"Лесной царь" - это баллада В.А.Жуковского. Это, конечно, перевод баллады немецкого поэта Гёте, но в то же время вольный. В темной лесу скачет ночью всадник, на руках которого больной маленький сын. Мальчику чудится лесной царь, который его искушает, предлагая золото, перлы. И в бреду мальчик принимает образ лесного царя за реальность. Он в постоянном страхе обращается к отцу, но все тщетно. Оробелый отец не в состоянии помочь больному сыну, который умирает. Ведь зло побеждает там, где ему нельзя противостоять. А это, как правило, удел слабых, каким показан в балладе отец, не сумевший спасти своего сына.