Гибридные особи по генотипу разнородны поэтому их называют а)рецесивными б)дом??нантными в)гомозиготные г)гетерозиготные
Биология
Гибридные особи по генотипу разнородны поэтому их называют а)рецесивными б)дом??нантными в)гомозиготные г)гетерозиготные
Ответ(ы):
Гость:
Гибридные особи по генотипу разнородны поэтому их называют гетерозиготные
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