Гибридные особи по генотипу разнородны поэтому их называют а)рецесивными б)дом??нантными в)гомозиготные г)гетерозиготные

Биология
Гибридные особи по генотипу разнородны поэтому их называют а)рецесивными б)дом??нантными в)гомозиготные г)гетерозиготные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гибридные особи по генотипу разнородны поэтому их называют гетерозиготные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Год основания города Владимир-на-клязьме СРОЧНО!!!
Ответить
Русский язык
В ситуации когда не можешь навести справку в таблице и не помнишь окончания на память.какой способ проверки гласных в окончаниях прилагательных ты ...
Ответить
Математика
ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТКИ СДЕЛАЙТЕ! ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОБЪЯСНЕНИЯМИ!
Ответить
Алгебра
1) решите систему неравенств
Ответить
Математика
Последовательность (xn) задана формулой общего члена xn=-n^2+4n. Найдите под каким номе??ом в этой номером в этой последовательности стоит число - 45
Ответить