Гидрокарбонат натрия nahco3 На что является реактивом?

Гидрокарбонат натрия nahco3 На что является реактивом?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Любая растворимая кислота NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2(газ)
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