Гидроксид меди (2) реагирует с 1)оксидов бария 2)хлоридом калия 3)соляной кислотой 4)гидроксидом натрия

ОТВЕТ — 3) Гидроксид меди является нерастворимым осадком, а также основанием. Основания не реагируют с себе подобными (основаниями) и с основными оксидами (то из чего получают основание). Следовательно ответ 3). Стандартная реакция нейтрализации между основанием и кислотой: Cu(OH) + 2HCl = CuCl + 2HO