Глагол может отвечать на вопрос: что сделалось?
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Глагол может отвечать на вопрос: что сделалось?
Ответ(ы):
Гость:
Нет. Глагол отвечает на вопросы что делать? что сделать?
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