Глагол налететь I или II спряжения? Помогите пожалуйста:З Только можно не морфол??гический разбор , а только спряжение : D Буду очень благодарна:)

Русский язык

Глагол налететь I или II спряжения? Помогите пожалуйста:З Только можно не морфол??гический разбор , а только спряжение : D Буду очень благодарна:)

Автор: Гость