Глагол налететь I или II спряжения? Помогите пожалуйста:З Только можно не морфол??гический разбор , а только спряжение : D Буду очень благодарна:)
Русский язык
Глагол налететь I или II спряжения? Помогите пожалуйста:З Только можно не морфол??гический разбор , а только спряжение : D Буду очень благодарна:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первого спряжения, вроде
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