Глаголы изменяются по_____________________. глаголы в прошедшем времени имеют суфикс ______________. глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы _______ и имеют суфиксы ______________
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Глаголы изменяются по_____________________. глаголы в прошедшем времени имеют суфикс ______________. глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы _______ и имеют суфиксы ______________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы изменяются по временам. Глаголы в прошедшем времени имеют нулевой суффикс (побежал, пел, плыл). Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы (что делать?) или (что сделать?) и имеют суффиксы -ть, -ти либо оканчивается на -чь.
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