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Глаголы "кушайте" и "кушай" в каком времени?
Глаголы "кушайте" и "кушай" в каком времени?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Глаголы в повелительном наклонении не имеют времени.
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