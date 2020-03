Глаголы нужно поставить либо в imparfait, либо в passe compose. 1) Quand nous (être) enfants, nous (passer) toujours nos vacances au bord de la mer, mais en 1999 nous (faire) un grand voyage avec nos parents. 2) Parrick et Cl...

Гость: Гость:

Думаю, что так: 1) Quand nous (être- étions) enfants, nous (passer - passions) toujours nos vacances au bord de la mer, mais en 1999 nous (faire -avons fait ) un grand voyage avec nos parents. (Когда мы были детьми, мы проводили всегда наши каникулы у берега моря, но в 1999 году мы совершили большое путешествие с нашими родителями.) 2) Parrick et Claire (habitions) plusieurs annees a Bordeaux et ils (avions) beaucoup d'amis. (Патрик и Клэр жили несколько лет в Бордо и у них было много друзей.) 3) Hier soir, Pascal et mois, nous (faire - avons fait ) une promenade en bateau-mouche sur la Seine. (Вчера вечером, мы с Паскалем совершили прогулку на речном судне по Сене.) 4) Dimanche dernier, je (se lever - me suis levé) a 7h, je (prendre - j'ai pris) le train pour Orleans, je (arriver- suis arrivé) a 9h, je (visiter- j'ai visité) le cathedrale . Tous les vitraux (briller - brillaient) au soleil. (В прошлое воскресенье, я проснулся в 7 часов, я поехал на поезде до Орлеана, я прибыл в 9 часов, я посетил собор. Все витражи блестели на солнце.) 5) Hier, nous (passer - avons passés) le journee a la plage, nous (se baigner - nous sommes baignés), l'eau (etre - était) delicieuse.(Вчера, мы провели день на пляже, мы искупались, вода была восхитительной.) 6) L'annee derniere, je (aller - suis alllé) regulierement a la piscine, cette annee, je n'y (aller -suis pas allé) que deux ou trois fois. (В прошлом году, я регулярно ходил в бассейн, в этом году, я ходил туда два или три раза.)