Глаголы в скобках запиши в форме наст.вр. 3 го л. мн.ч. Сверху укажи спряжение. Подче??кни синим каоандашом глаголы, спряжение которых ты определила по начальной форме. желтым карандашом подчеркни глаголы спряжени

Русский язык
Глаголы в скобках запиши в форме наст.вр. 3 го л. мн.ч. Сверху укажи спряжение. Подче??кни синим каоандашом глаголы, спряжение которых ты определила по начальной форме. желтым карандашом подчеркни глаголы спряжени
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где фото?Мы не экстрассенсы
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