Глаголы в скобках запиши в форме наст.вр. 3 го л. мн.ч. Сверху укажи спряжение. Подче??кни синим каоандашом глаголы, спряжение которых ты определила по начальной форме. желтым карандашом подчеркни глаголы спряжени

Русский язык

Глаголы в скобках запиши в форме наст.вр. 3 го л. мн.ч. Сверху укажи спряжение. Подче??кни синим каоандашом глаголы, спряжение которых ты определила по начальной форме. желтым карандашом подчеркни глаголы спряжени

Автор: Гость