Глава местной власти в 17 в ,назначаемый правительством и обладающий административной,судебной и военной властью называется: 1) Воевода 2) Посадник 3) Губернатор 4) Ду мный боярин

Разное
Глава местной власти в 17 в ,назначаемый правительством и обладающий административной,судебной и военной властью называется: 1) Воевода 2) Посадник 3) Губернатор 4) Ду мный боярин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Воевода
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