Глава местной власти в 17 в ,назначаемый правительством и обладающий административной,судебной и военной властью называется: 1) Воевода 2) Посадник 3) Губернатор 4) Ду мный боярин

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Глава местной власти в 17 в ,назначаемый правительством и обладающий административной,судебной и военной властью называется: 1) Воевода 2) Посадник 3) Губернатор 4) Ду мный боярин

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