Главная / Биология / Тесты /Тест по теме "Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его особенности". 8 класс. 1. Секрет желез внешне й секреции непосредственно выделяется: 1)в полость тела; 2) кровеносные сосуды; 3) органы мишени. 2. К железам внутренней секреции относят: 1) поджелудочную железу; 2) надпочечники; 3)печень. 3- К железам внешней секреции относят: 1) половые железы; 2) щитовидную железу; 3) сальные железы. 4. Гормоны, выделяемые гипофизом, непосредственно не воз­действуют: 1) на поджелудочную железу; 2) щитовидную железу; 3)надпочечники. 5. Действующим началом гормона тироксина является: 1)бром; 2) йод; 3) железо. 6. Недостаток гормонов щитовидной железы: 1) снижает возбудимость нервной системы; 2) повышает возбудимость нервной системы; 3) практически не влияет на возбудимость нервной системы. 7. Железы внутренней секреции выделяют секрет, в котором содержатся: 1) витамины; 2) гормоны; 3) ферменты. 8. При недостатке гормона щитовидной железы развивается заболевание: 1) базедову болезнь; 2) гигантизм; 3) сахарный диабет. 9)Избыток ростового гормона вызывает: 3) базедову болезнь; 4) гигантизм; 3) сахарный диабет. 10. Превращение в печени гликогена в глюкозу происходит за счет: 1)инсулина; 2) глюкагона; 3)тироксина. 11. Сахарный диабет - это заболевание, которое связано с недостаточной деятельностью 1) поджелудочной железы; 2)надпочечников; 3) щитовидной железы. 12. Центральная роль в сохранении гормонального равновесия в организме принадлежит: 1)таламусу; . 2) мозжечку; 3) гипоталамусу, 13. Гипоталамус активно влияет на железы внутренней секреции через: 1) эпифиз; :. 2) щитовидную железу; 3) гипофиз. 14. По своей химической природе гормоны - это: 1) жиры; 2)углеводы; 3) нуклеиновые кислоты.