Главная мысль "Откуда у верблюда горб" автор Р. Д. Киплинг

Главная мысль "Откуда у верблюда горб" автор Р. Д. Киплинг

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Ответил Гость:
Подчинение животного человеку
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