Главная мысль произведения А.С Пушкина "Дубровский"

Идея этого произведения показать нам своеволие Троекурова продажность судов того времени.Думаю этот роман-своеобразный протест Пушкина против устройства государственного аппарата России того времени.Также здесь мы видим,что даже среди подлости и беззакония честь и достоинство остаются главными качествами некоторых героев романа. Главная мысль-- В этом романе автор нам дает понять, что главное в жизни-честность,чувство ответственности и,конечно же,честь