Главная мысль произведения незнайка на луне

Несмотря на то, что Незнайка чуть ли не всемирно известный сказочный герой, в его биографии немало белых пятен. Например, его родословная. В V веке до нашей эры в Древней Греции жил философ Сократ. Он был коренастым человеком с большой головой и маленьким носом. Однажды он произнес ставшую крылатой фразу: «Я знаю, что ничего не знаю» . Кстати, по данным полиции государства лунных коротышек, Незнайка - коротышка среднего роста, с большой головой и маленьким носом. Догадываетесь, в кого пошел наш мальчуган и почему он так любит пофилософствовать? Другой, еще более близкий родственник Незнайки - герой американских комиксов эльф Мурзилка. В России он стал известен более века назад благодаря книге детской писательницы А. Хевольсон «Приключения Мурзилки и других лесных человечков в 27 рассказах» . Эту книгу Николай Носов прочитал еще в детстве, и воспоминания о ней натолкнули его на мысль о Незнайке. Впервые о своем замысле Носов поведал молодому украинскому писателю Б. Чалому. Они проговорили всю ночь, и Чалый буквально влюбился в образ коротышки-непоседы. Чалый предложил опубликовать первые главы произведения в журнале «Барвинок» , главным редактором которого он был. В 1953 году «Приключения Незнайки и его друзей» появились на страницах этого журнала.