Главная мысль рассказа „Выстрел“
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Главная мысль рассказа „Выстрел“
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Повесть об истинных и ложных ценностях. Первенство в стрельбе, успех у дам, соперничество в офицерском собрании - все это не более, чем суета сует. А вот когда на кону сама жизнь и счастье любимого человека, тогда все события и поступки предстают в ином свете.. . В финале произведения эта мысль посетила обоих главных действующих лиц. Один, не дрогнув, встал под выстрел, предварительно все-таки отослав молодую жену, а второй не воспользовался своим правом, пожалев соперника.. . Отсюда и основная мысль - умейте в жизни отделять истинное от ложного, а зерна - от плевел.. .
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