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Главная мысль рассказа Чёрная курица
Главная мысль рассказа Чёрная курица
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Ответил Гость:
Никогда нельзя открывать тайны если ты дал слово то держи его .
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