Главная мысль рассказа Житков "Мангуста"

Главная мысль рассказа Житков "Мангуста"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Житков показывает ,что обезьянка не игрушка ,а живое существо.Человек несёт ответственность кого приучили.
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