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Главная мысль рассказа Житков "Мангуста"
Главная мысль рассказа Житков "Мангуста"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Житков показывает ,что обезьянка не игрушка ,а живое существо.Человек несёт ответственность кого приучили.
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