Главная мысль рассказа тимур и его команда

Главная мысль рассказа тимур и его команда

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Ответил Гость:
Главная мысль рассказа гласит Тимур и его команда помагали взрослым и малышам и в этой помощи нуждались многие.
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