Главная мысль сказки Андерсена "Ель"

Главная мысль сказки Андерсена "Ель"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Главная мысль в том что нельзя срубать деревья которые растут в лесу и нести их домой.
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