Главная мысль сказки Снежная королева. желательно не мало)

Главная мысль сказки Снежная королева. желательно не мало)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Настоящая любовь и дружба преодолеет все трудности,препятствия,разобьёт ледяные сердца.
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