Главная причина гибели людей при пожаре.
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Главная причина гибели людей при пожаре.
Ответ(ы):
Гость:
Высокая температура, вследствие чего сворачивается кровь, пламя, разрушающее покровные ткани тела, таксичные выделения, попадающие в легкие, а далее и в кровь, вызывающие кислородное голодание, и дым, в котором содержится большое количество раскаленных частиц, обжигающих слизистую оболочку и легкие
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